Stad-ordførar Bjørlo blir rekna som ein av Venstres fremste distriktspolitikarar, og har fleire gonger teke til orde for at Abid Raja bør bli ny partileiar. Han seier til Nationen at han likevel støttar innstillinga frå valkomiteen der Guri Melby blir foreslått som ny Venstre-leiar.

– Guri er samlande. Ho står midt i Venstre-sjela, seier Bjørlo til Nationen.