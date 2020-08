Nyhende

Det opplyser justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) tysdag.

– Trykket på politiet er framleis stort. Politiet vil slå hardare ned på festar og samankomstar som både forstyrrar orden og er eit brot på smittevernreglane, seier ho.

Mæland meiner politiet har takla den utfordrande situasjonen på ein god måte.

– Då må vi sørgje for at dei har ressursane dei treng for å kunne gjere jobben sin. Derfor er eg glad for at vi har fått forlengt dei 400 stillingane ut året, seier ho.