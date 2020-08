Ein person har testa positivt

Nyhende

Ifølgje Helse Førde vart 388 prøver analysert det siste døgnet, og ei av prøvene er positiv.

Ifølgje NRK har ein ung person frå Bremanger kommune testa positivt for koronaviruset. Personen skal ha blitt smitta på ein utestad i Bergen. NRK melder at familien til den smitta personen no er i karantene.

Per no er det totalt 56 stadfesta tilfelle av covid-19 i Helse Førde sitt område. Dei siste sju dagane er det tre stadfesta tilfelle av Covid-19 i området. Totalt 1770 prøver er analysert den siste veka.

Ifølgje Helse Førde er ingen pasientar lagt inn på sjukehus med stadfesta covid-19 smitte.

No er det fire av rundt 3000 tilsette i Helse Førde som er heimeverande og sjukmelde.