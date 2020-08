Duka for topptungt flyplassmøte

Nyhende

– Politikken som no er rådande er med på å pulverisera kortbanenettet. Kutta Widerøe er tvungne til å gjennomføra er dramatiske for regionen vår, sa leiar av Ørsta næringsråd Odd Magne Vinjevoll ifylgje Møre-Nytt etter at Widerøe sist veke kunngjorde at dei må redusera tilbodet på ei rekkje av kortbanerutene i landet frå 1. oktober.

Han er også sekretær for Utviklingsforum Hovden som har teke initiativ til møtet.

For Hovden inneber kuttplanane til Widerøe at to av tre direkteruter til Oslo blir borte. Også Florø får berre ei direkterute til Oslo kvar dag.

Ordføraren i Kinn, Ola Teigen (Ap), meiner det er svært alvorleg.

– Kutta Widerøe skisserer i Florø vil vera dramatisk både for næringslivet og persontrafikken, sa Teigen til Nynorsk pressekontor.

Etterlyser hjelp frå regjeringa

Teigen meiner regjeringa må gripa inn.

Uroa for småflyplassane i distrikta har også ført til at fleire stortingsrepresentantar har engasjert seg i saka. Fredric Holen Bjørdal (Ap) er ein dei. I eit skriftleg spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) spurde han nyleg om regjeringa i lys av dei nye rutekutta i rutetilbodet mellom Hovden og Oslo vil innføra statleg rutekjøp på nytt eller ta andre grep for å betra situasjonen.

Hareide: – Kortbanenettet svært viktig

Hareide viser i svaret sitt at flytrafikken har gått sterkt ned under koronakrisa og at regjeringa i denne perioden har sytt for å halda oppe eit minstetilbod av flyruter der det mellombels ikkje har vore grunnlag for kommersiell drift.

– Flyruta Ørsta/Volda-Oslo har vore inkludert i det statlege støtta minstetilbodet, skriv Hareide.

Han seier vidare at avtalane Samferdselsdepartementet har med flyselskapa går 30. september og at han har registrert at Widerøe dagen etter varslar kutt.

Hareide slår fast at kortbanenettet er viktig, og seier regjeringa heile tida vurderer kva tiltak og verkemiddel som er best eigna for sikra eit godt regionalt og nasjonalt flytilbod både på kort og lengre sikt.

– Færre flyplassar ikkje eit mål

Også Liv Signe Navarsete (Sp) er uroleg for flyplassane i distriktet. I eit skriftleg spørsmål viser ho til at ei ekspertutval føreslår å leggja ned fleire regionale lufthamner for å gjera andre flyplassar større og meir konkurransedyktige.

Navarsete vil vita om samferdselsministeren kan forsikra at han ikkje vil endra på flyplasstrukturen på dei regionale flyplassane utan at dette kjem som forslag frå regionane sjølve – og om statsråden vil kjøpa fleire flyruter frå Widerøe for å halda oppe det viktige kollektivtilbodet for store delar av Kyst-Noreg.

I svaret sitt skriv Hareide at det ikkje er regjeringa sin agenda å leggja ned regionale lufthamner.

– Regionale lufthamner er ein føresetnad for eit svært viktig kollektivtilbod for folk i distrikta. Dei regionale lufthamnene legg dessutan godt til rette for å utvikla og ta i bruk elektriske fly i framtida, skriv Hareide.

Han peikar samtidig på at luftfarten er inne i ei alvorleg krise, men slår fast at det skal vera eit godt flytilbod i heile Noreg. Han er likevel uroleg for tilbodet på dei minste flyplassane.

– Eit for dårleg tilbod på kortbanenettet bekymrar meg, og eg vil følgja situasjonen tett vidare, skriv han i svaret til Navarsete.

Slagsvold til Ørsta

Også senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum har teke til orde for at regjeringa bør gripa inn. Slagsvold er ein av fleire rikspolitikarar som fredag kjem til Ørsta for å vera med på flyplassmøtet. Det same gjer ifylgje Møre-Nytt leiaren for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Helge Orten (H), Sylvi Listhaug (Frp) og Jon Georg Dale (Frp).

Dei får mellom anna selskap av administrerande direktør Stein Nilsen i Widerøe og andre frå privat og offentleg næringsliv.

Vinjevoll seier til Nett.no at han i første omgang håpar støttetiltak på grunn av koronakrisa blir forlengde ut året og at avgiftsnivåa i mellomtida blir vurderte.