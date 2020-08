Overlast og ugyldig bombrikke

Nyhende

219 tungbilar var over kontrollplassen på Kjøs, av desse vart 81 kontrollerte.

Då viste det seg at ein sjåfør hadde 1.700 kg for mykje last på boggien på bilen sin og måtte laste av før han fekk køyre vidare. Bileigar fekk 5.150 kr i gebyr for overlasta. I tillegg mangla bilen gyldig bombrikke. For dette fekk bileigar 8.000kr i bot.

I tillegg vart det gitt ni bruksforbod/avskiltingar:

Fire sjåførar fjerne gjenstander i frontruta før dei fekk køyre vidare.

To sjåførar måtte sikre lasta før dei fekk køyre frå kontrollplassen.

Ein sjåfør måtte korte inn vogntoget til lovleg lengde før han kunne køyre vidar.

Ein lastebilsjåfør fekk mangel på tilhengaren då boltane i svingkransen var lause.

Ein sjåfør må på verkstad med bilen sin då han hadde feil på bremsene.

Ein sjåfør fekk bruksforbod på grunn av at underkøyringshinderet ikkje var etter regelverket. Med andre ord, vegvesenet fann litt av kvart under kontrollen sin på Kjøs.