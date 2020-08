Løp for meg på nett

Mellom 1. og 6. september spring/joggar/går du - kor du vil, so langt du vil

Nyhende

Årets «Løp for meg» blir annleis enn tidlegare, men vi håpar likevel å samle inn mykje til Barnekreftforeninga, heiter det frå Klenkarberget sommarcamp som står bak arrangementet.

Første veka i september

Mellom 1. - 6. september spring/joggar/går du - kor du vil, so langt du vil. For barn, unge, vaksne - for alle.

I tillegg til løpet vil det bli organisere loddsal, og søndag 6. september blir det ei sending med innkomne bilete frå deltakarar, helsingar, musikkinnslag og loddtrekning. Og sjølv om arrangementet heiter «Løp for meg -Nordfjordeid» er alle velkomne. Meir informasjon kjem.

I tillegg til å delta på dette arrangementet, kan du trykke «skal» på arrangementet si landsside.

Auka merksemd

Bli med på årets «Løp for meg» og bidra til auka merksemd rundt kreft hjå barn og unge. Barn og kreft høyrer ikkje saman. I år spring vi saman, kvar for oss, frå 1. til 6. september.

Det eineste du treng for å kunne delta på årets løp er å gå inn på barnekreftforeningen.no/lop-for-meg, fylle ut påmeldingsskjemaet, for så å velje deg en fin plass å springe.

Deltakeravgifta går til livsviktig forsking på barnekreft og Barnekreftforeninga sitt arbeid for barn og unge med kreft, og deira familiar. Du vel sjølv når på dagen du vil springe, kor løypa skal gå og kor langt du vil springe. Husk også å registrere distansen din etter at du har sprunge, slik at du blir med i resultatlista og fellesskapet.