Guri Melby innstilt som ny leiar i Venstre

Nyhende

Sveinung Rotevatn gjekk tidleg ut og sa at han gjerne vil bli den nye leiaren i Venstre. Lenge var det ikkje andre innan partiet som sa at dei ville bli leiarar. Den siste tida har Abid Raja kome på bana og sagt at han bli leiar.

For kort tid sidan sa også Guri Melby at ho stiller seg til disposisjon som leiar.

No har valkomitéen einstemmig sagt at dei går for Guri Melby som leiar.

Sveinung Rotevatn frå Nordfjordeid er difor innstilt som første nestleiar, og Abid Raja innstilt som andre nestleiar.

Dette opplyste NRK i ei direkte sending nyleg.