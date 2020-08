-Tryggare enn skulen

Nyhende

Laurdag om ei veke er det tid for Kongleriket fotballturnering på Nordfjordeid, med Eid IL fotball som arrangør. Det er påmelde 50 lag, frå ti ulike klubbar i Nordfjord. Kvart lag representerer frå tre til fem spelarar. Det skulle bli til saman opp under 200 spelarar som kjem til dette arrangementet på Eid stadion om ei veke. Kongleriket miniputturnering er for barn frå seks til ni år.

Viktig for barna

Svein Olav Myklebust er leiar i Sogn og Fjordane fotballkrets.Han seier at det komande arrangementet er heilt etter råd og reglar frå styresmaktene og Folkehelseinstituttet.

–Det skal vere ikkje meir enn 200 personar på arrangementet til ei kvar tid. Dagen blir oppdelt slik at kvar aldersgruppe får sine tider på bana. Då er det berre dei som er der, seier Myklebust som er sikker på at det er riktig å gjennomføre ei slik miniputturnering, trass for at korona framleis er blant folk i Norge.

–Det er viktig for barna at dei no igjen kan delta i eit fellesskap med fysisk aktivitet. Utan fotball er det mange barn som blir passive, seier Myklebust.

Lite smitte

–Vi er i tidlegare Sogn og Fjordane, der det heile tida har vore lite smitte i høve til resten av landet. I midtre og ytre Nordfjord har det vore minimalt med smitte. Under sjølve turneringa blir det lagt opp til restriksjonar som avstand mellom dei vaksne som er til stades og hyppig handvask for både barn og vaksne, seier Myklebust som trur at dette vil bli like lite smitterisiko som ein vanleg skuledag.

–Vi kan ikkje ha ein meter mellom barna når det skal spele fotball. Men her vil dei fleste kampar gå med berre seks barn på bana samstundes. Vi trur at dette er heilt innanfor gode smittevernreglar, seier Myklebust som sjølv trur at fråfall av fysisk aktivitet er ein større trussel for barna.

–No har vi hatt koronasituasjonen sidan mars. Vi veit at rundt halvparten av alle barn er for lite aktive. Og når faste aktivitetar fell bort blir det meir inaktivitet. Dette er ikkje bra for den psykiske og fysiske helsa til barna. Difor er det viktig at slike arrangement får gå sin gang, seier Myklebust.