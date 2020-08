Skal frakte Sunnivaskrinet frå Selje til Bergen

Nyhende

Ved at skrinet kom til Kristkyrkja i Bergen vart byen ein valfartstad for pilegrimar, og byen sin prestisje og stilling vart styrka. No 850 år etter er det laga ein kopi av Sunnivaskrinet, som skal ut på same reisa som det orginale skrinet gjennomførte då Sunniva sine levningar skulle fraktast til Bergen.