Ein smitta person på hurtigbåten

Nyhende

Folkehelseinstituttet opplyser at dei ser på risikoen for smittespreing som låg. Personar som oppleve symptom bør setje seg sjølv i karantene og kontakte helsetenesta for oppfølgjing.

Fredag ettermiddag blei MS Tyrving tatt ut av trafikk for å gjennomgå desinfisering og smittevask. MS Teisten er blitt sett inn som erstatningsfartøy.

På den aktuelle ruta 19. august var det 39 passasjerar med frå Bergen, i tillegg til mannskap på fire. I Rysjedalsvika gjekk 12 passasjerar av, medan seks kom på.

Norled bistår offentlege styresmakter med passasjerlister og avventar tilbakmelding frå styresmaktene om eventuelt andre tiltak som vil vere naudsynte i arbeidet med smittespreiing.

I samråd med helsestyresmaktene vil det også bli vurdert om Norled-tilsette som var ombord også skal bli testa.