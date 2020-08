Eid sigra i lokaloppgjeret mot Heia

Nyhende

Tysdag kveld møttest Eid jente 13/14 og Heia jente 13/14 i lokaloppgjer på Eid Idrettspark. Dette var sesongens første kamp for begge lag, og det var strålande sol og blå himmel for anledninga. Noko som var nytt for årets sesong var registrering av namn og telefonnummer på alle som var til stades, Antibac på sidelinja og ingen handhelsing før eller etter kamp. Det er nemleg innført koronavettreglar i barne- og ungdomsfotballen.