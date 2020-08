Pilotprosjekt for vidareutdanning på Eid vgs.

Nyhende

Eid vidaregåande skule har fått løyvd midlar til det nye nettbaserte påbygg for vaksne. I Vestland fylkeskommune er det Eid vgs. som har fått ansvaret for det nettbasert påbyggkurset til generell studiekompetanse for dei som er ferdig med fagbrev. – Målgruppa er primært vaksne som er i jobb, men også for dei som har ungdomsrett til Vg4 Påbygg, og som er motivert til nettstudie, ev. i kombinasjon med jobb, opplyser prosjektrektor Ove Bjørlo.