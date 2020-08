Flyplassane si framtid

For næringslivet er det viktig å ha kort veg til flytilbod for å kunne vere etablert ute i distrikta.

Eit ekspertutval vil legge ned fleire distriktsflyplassar. Dei meiner færre, men større lufthamner i distrikta skal gi auka konkurranse og eit betre flytilbod.

Forslaget om å legge ned flyplassar er feil veg å gå. Meiner ein noko med politikken om at ein vil at folk skal bu i distrikta, og ikkje berre i storbyane, så må ein også legge forholda til rette for at dette let seg gjere. Flyplassane i distrikta er ein viktig del av vår infrastruktur.

Og det er som Stad-ordføraren seier: Nasjonal hovudstrategi er å satse tungt på jernbane som går raskare. Men her hos oss vil tog aldri bli aktuelt. Vi vil trenge fly også i framtida.

Kortbanenettet er avgjerande for å nå rundt i store delar av distrikts-Norge, og for næringslivet er det viktig å ha kort veg til flytilbod for å kunne vere etablert ute i distrikta.

Det er ingen meining i å gjere det endå vanskelegare for innbyggjarane og næringsliv i distrikta.

Vi er samd med Gloppen-ordføraren som signaliserer at denne diskusjonen er håplaus. Skivebom, seier han til NRK om forslaget. Han har heilt rett.

Næringslivet og reiselivet i distrikta er avhengig av at ein har eit godt tilbod på kortbaneflyplassane, slik som på Sandane. Det må heile Vestland fylke stå bak.

Ingen flyplassar er lønsame i dag, men det er mykje som ikkje er lønsamt, men som likevel er naudsynt å ha. Vi kan ikkje berre kutte ned på alt fordi det ikkje er lønsamt. Og distriktsflyplassar er nødvendig infrastruktur. Det er uaktuelt å godta kutt i kortbanenettet for fly.

At Widerøe no ser seg nøydd til å nedjustere frå to til ein daglege avgangar til Oslo, er ikkje er rette vegen å gå. Det gjeld både for Hovden og Florø. Dette vil gi konsekvensar for mange også i vårt distrikt.