Interimsstyre for fiskeplan

Nyhende

Det var i slutten av juni at Eid elveeigarlag fekk brev frå Miljødirektoratet, med påbod om å etablere ein plan for fiskeforvaltning av heile Hornindalsvassdraget. Som omfattar både Eidselva og Hornindalsvatnet med tilstøytande elvar. I praksis gjeld dette også Horndøla (også kalla Storeelva) i Hornindal, der laksen går opp. Kravet er at ein slik plan må på plass, dersom ikkje blir det stengt for fiske i heile vassdraget. Hovudmålet med planen er oversikt over kva som blir fiska i vassdraget, og kven som har løyve til å fiske der. Som igjen skal gje betre kontroll med fiskebestanden, og utvikling av den. Ikkje minst spelar generell nedgang i laksebestanden og mindre sjøørett ei sentral rolle bak eit slikt krav frå Miljødirektoratet.