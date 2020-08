Hareide positiv til skipstunnel, men ønsker kvalitetssikring

(NPK): Stad skipstunnel har vore gjennom 21 utgreiingar. Fleire har reagert på at han no skal kvalitetssikrast ein gong til, men samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) seier det er nødvendig å vere sikker på kostnadstala for å få prosjektet vidare.