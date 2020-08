Fleire hadde manglar under kontroll

Nyhende

Statens vegvesen hadde kontroll måndag kveld på Kjøs. Det var både tungbilar og lettbilar som vart kontrollert. Totalt 107 tungbilar var innom kontrollplassen, medan 37 vart kontrollert.

Ifølgje Statens vegvesen hadde ein sjåfør som køyrde spesialtransport ikkje merka bilen sin med roterande lys og refleks, og måtte få på plass merking og lys før vidare køyring.

To sjåførar måtte fjerne gjenstandar i frontruta før vidare køyring. I tillegg måtte to sjåførar stramme lastestroppar for at lasta skulle vere tilstrekkeleg sikra.