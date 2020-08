Nyhende

Wanja Kristin Lien har kome med innspel til Stad kommune i samband med oppstart av detaljregulering for Selje sentrum. Lien ber om at hennar eigedom Gnr. 56, bnr. 278 i Kyrkjevegen 7 vert halden utanom den tillyste reguleringsprosessen. Dette fordi at hennar eigedom allereie er regulert til ønska formål, og at gjeldande reguleringsplan slik ivaretek hennar interesser og framtidige planar for utnytting av eigedommen.