Tilsette tapte sak om ansvaret for sveler på ferja

Nyhende

Sogn og Fjordane tingrett har slått fast at Fjord1 kan påleggje tilsette i slike stillingar å ha ansvar for drifta av sjølvbetente kioskar om bord på ferjene, skriv Sunnmørsposten.

Dommen viser til at det verken i tilsettingskontrakt, tariffavtale eller stillingsinstruks blir gitt klart uttrykk for at styrmenn ikkje kan få slike oppgåver.

Kapteinen og styrmannen meiner derimot at det ikkje stod noko i arbeidsavtalen deira om å drive kiosk. Dei meiner dei må ha nok tid til å vere skipsførar og tenkje på tryggleiken til sjøs.

Til NRK seier advokaten til dei to tilsette at dei enno ikkje har tatt stilling til ankespørsmålet, og at dei ikkje har nokon kommentar på noverande tidspunkt.

Kapteinen og overstyrmannen må betale 260.000 kroner i sakskostnader, skriv kanalen.