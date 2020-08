Har råd til berre ein gong per sesong

Nyhende

Lene Kjøde har stilt spørsmål om kantslått langs kommunal veg i Kjøde, samt lause steinar i mur i krysset mot Stadlandet.

Av svar frå Dag Petter Leite, kommunalteknikk går det fram at kommunen berre har midlar til å utføre kantslått ein gong per sesong.

– Dette gjer at ein må prioriterer å få utført kantslåtten nærast mogeleg opp til skulestart, slik at vegane skal vere tryggare for trafikantane frå då av.

– Dette medfører diverre at graset vert høgt i slutten av juli månad og starten av august. Kommunen ventar at kantslåtten kan bli gjennomført i Kjøde i midten av august, opplyser Leite. Han opplyser vidare om at kommunen i juli har hatt folk på staden for å registrere staden der stein frå mur skal ha rasa ut, men kommunen har diverre ikkje hatt høve til å utbetre dette førebels. Leite lovar å sende folk til staden for å sjekke ut kva som må gjerast av arbeid.