Skulestart

Måndag er det 121 førsteklassingar som har sin aller første skuledag på skulen sin i Nordfjord, men vi trur nok alle andre elevar er spente på korleis det blir når ein no rykker opp eit klassesteg – også dei som begynner på universitet og høgskular. Det er mykje nytt for alle – i ei tid der normalen ikkje er heilt på plass.

Då elevane tok sommarferie var det framleis strenge smittevernreglar som råda, og på Nordfjordeid skule var det berre siste veka før ferien at heile klassane fekk vere samla, i staden for å vere delt opp i grupper.

Vi har vorte kontakta av fleire foreldre, som er usikre på skulestarten – og om det ikkje vert skule onsdagane slik det var før sommarferien.

Men Utdanningsdirektoratet er klar i si tale. Det skal vere normal drift på skulane, og elevane skal ha den undervisninga dei har krav på.

Vi forstår at det har vore vanskeleg for Stad kommune å gå ut med informasjon, samtidig gjer sein informasjon det utfordrande for foreldre å planlegge med tanke på pass av barn eller søke om fri frå jobb for å vere heime med barn.

Då er det gledeleg at kommunalsjef Sivertsen no kan stadfesta at ein no skal ha så normal drift som mogleg – på gult nivå. Det vil seie at til dømes smittevernreglane skal følgjast.

Men vi foreldre har også ei viktig rolle når barna våre no begynner på skulen igjen. Alle må vere flinke til å framsnakke skulen. Vi må legge forholda til rette for at elevane kan besøke kvarandre og bli kjent med nye vennar. Og vi må gjerne gi dei i oppgåve i å seie hei og ta kontakt om ein ser nokon medelevar står åleine eller vert haldne utanfor i leiken.

Ingen ønskjer mobbing ved skulen. Vi vaksne er rollemodellar, og språkbruk og korleis vi kommuniserer vert raskt fanga opp. Korleis vi snakkar om andre ved middagsbordet eller kommenterer på sosial media vert raskt oppfanga av dei yngre. Og vi vaksne har mykje å lære.