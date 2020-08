Nye råd for munnbind

Nyhende

– Eg veit at mange tykkjer det er litt tungt no. Winter is coming, seier dei I Game of Thrones. Det gjer den no, sa Bent Høie, helse- og omsorgsminister, under pressekonferansen fredag.

Måndag er sommarferien slutt for mange rundt om i landet, og presset i rushtrafikken og kollektivtransporten kjem til å auke. Det vert difor anbefalt å bruke munnbind i Oslo kommune og bu og arbeidsmarknadsregionen Indre Østfold frå måndag av når det er fullt og ikkje mogleg å halde ein meter avstand. Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukast.

– Måndag er ferien slutt for dei fleste av oss. Det blir ikkje som det bruker å vere. Vi kjem ikkje til å klemme kvarandre. På måndag vert det trongare på kollektivtransporten. Vi anbefaler bruk av munnbind der smitten har auka, og vanskeleg å halde avstand. Dette gjeld i Oslo og Indre Østfold i 14 dagar frå måndag av, konstaterte Høie.

Høie påpeika vidare at munnbind ikkje erstatta rådet om å halde minst ein meter avstand til andre, men munnbind vert ein ekstra beskytting når det er vanskeleg å halde avstand i kollektivtransport,

Barn som går i 1.–7. klasse og yngre anbefalast å ikkje bruke munnbind. Barn under to år skal ikkje bruke munnbind i det heile.

Dette er Helsedirektoratet sine nye anbefalingar om munnbind: