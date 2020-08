Nyhende

For dei som har venta – no har det kome ladestasjon for Elbilar også på Stadlandet – rett ovanfor bygghuset til Drage bygg på Leikanger.

No har også to offentlege do kome på plass. – Innan to veker vil avløp vere på plass, så dei kan brukast, lovar kommunalsjef Elin Leikanger i Stad kommune.

Dermed - no kan du snart gå på do medan du laddar Elbilen.