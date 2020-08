Fleire ting må på plass på Bryggja

Nyhende

Måndag kveld var det folkemøte på Bryggja der utvikling og samfunnsplan var tema. Det kom inn fleire spørsmål og tilbakemeldingar også her. Dette gjaldt særleg barn og unge sine skulevegar som ikkje er trygge, då spesielt langs fylkesvegen mot Åheim. Det kom også tilbakemelding når det gjeld småbåthamn og ein plan på det. I Rimstaddalen vart det sagt at det ikkje er verken mobildekning eller fasttelefonnett og i tillegg er det dårleg internett. Desse faktorane gjer at det er utrygt for eldre og vanskeleg for unge som går på skule.