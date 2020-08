Nyhende

– Dei krava vi har fått frå statlege styresmakter er vi nøydde til å imøtekome. NVE krev at vi må dokumentere faren for kvikkleire og skred, og der må vi leige inn konsulentar for å få stadfesta at det er trygt å byggje ut i området her, sa kommunalsjef Elin Leikanger då Stad kommune inviterte til folkemøte på Stad Hotell tysdag kveld.