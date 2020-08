Europakartet blir raudare, og statsministeren ber nordmenn finne att dugnadsånda

Nyhende

– Dei siste vekene har smitten auka igjen. Berre om vi jobbar saman, kan vi kontrollere smitten. Vi vil ikkje tilbake dit vi var i mars og april, og då må alle finne att dugnadsånda i den tida vi er inne i, sa ho på pressekonferansen på onsdag.

Statsministeren kom på pressekonferansen med ei sterk åtvaring nasjonalt etter at det fleire stader i Noreg har oppstått lokale smitte. Solberg sa at om ein ønskjer å halde på den fridommen som nordmenn saman har vunne tilbake sidan mars, tel innsatsen til kvar enkelt.

– For at den gradvise gjenopninga skal gå bra, må vi alle følgje smittevernreglane, lydde Solbergs formaning.

Fleire raude land

På pressekonferansen stramma regjeringa inn på reiser til fem land og ei rekkje regionar i Sverige og Danmark som ikkje lenger oppfyller smittekravet til helsestyresmaktene.

Island, Kypros, Malta, Nederland og Polen blir frå midnatt natt til laurdag 15. august raude. Også Færøyane og nokre regionar i Sverige og Danmark er no raude. I Sverige gjeld dette Östergötland, Örebro, Blekinge, Värmland, Uppsala og Dalarna. I Danmark gjeld det Sjælland (unnateke hovudstadsområdet) og Midt-Jylland. Alle regionane har passert 20 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei to siste vekene.

– Unngå reiser

Vidare gjentok regjeringa oppmodinga om å unngå utanlandsreiser, og det vart klart at alle dei grøne landa blir gule.

– Så lenge vi har tilrådinga om å unngå unødvendige reiser, vil vi berre ha raude og gule land, påpeika Solberg.

Det blir ikkje karanteneplikt for dei gule landa. Raude land med forhøgd smitte kjem framleis til å vere raude. Her er det framleis karanteneplikt.

– Smittefaren på Systembolaget er ikkje verd prisen

På pressekonferansen innførte regjeringa òg karanteneplikt att for alle som har vore i nærkontakt med personar med koronasmitte, og det vart klart at den indre grensekontrollen blir forlengd i to nye månader.

Sjølv om nye reiseråd og karantenekrav ikkje trer i kraft før natt til laurdag, rår helseminister Bent Høie (H) på det sterkaste imot å ta ein handletur til Sverige, der mellom anna Värmland no blir raudt.

– Risikoen for å bli smitta i køen på Systembolaget er ikkje verd prisen. Du risikerer å bli smitta, og du risikerer å smitte andre. Vi treng å redusere importen av smitte til Noreg, slo helseministeren fast.

Pressekonferansen onsdag kjem etter at det førre veke vart registrert ein kraftig auke i talet på nye smittetilfelle her til lands og fleire lokale smitteutbrot. Ifølgje Folkehelseinstituttet er det likevel for tidleg å konkludere med at auken dei siste vekene er byrjinga på ein stigande trend.

Ifølgje FHIs vekerapport, som vart lagd fram onsdag, er det Oslo som har det høgaste talet smitta per 100.000 innbyggjarar, med eit smittetal på 24,2 per 100.000 innbyggjarar.