Arresten på Maurstad

Nyhende

Husa i tunet består av hovudhus, og eit mindre hus, som for over 100 år sidan blei brukt til arrest og kontor for lensmannen. Huset Arresten står i stil med hovudbygningen, der veggen inn mot tunet er måla i den same okergule fargen. Det einaste bygningsmessige som fortel at dette huset har blitt brukt til arrest, er det solide jerngitteret i glaskarmen.

Kontor og arrestlokale

Rigmor Navekvien har skrive om lensmannstunet(bryggja.no). Husa vart bygde i tidsrommet 1868-70, før tunet vart lensmannsgard. Lensmann Arnoldus Lem fekk skøyte på eigedommen, bruk nr. 10 på Maurstad, i 1876. Lensmannen tok huset som no er kalla Arresten, i bruk til kontor og arrestlokale.

Pust frå ei anna tid

Bryggja var ein del av Davik kommune fram til 1965. I over førti år var det lensmannsfolk på Maurstad. Eldre folk har fortalt at det var stor klasseskilnad mellom bygdefolket og folka i lensmannsgarden. Der var det fleire tenestefolk, og dei hadde guvernante. Levestandarden og bustandarden låg langt over det som var vanleg rundt på gardane i bygda.

Dei som var innsette i arresten, var i somme høve fangar som skulle vidare til fengselet i Vik i Sogn(frå 1864). Lensmann Lem døydde i 1925, og kona heldt fram med å bu på lensmannsgarden. Eigedomen har vore i slekta si eige heilt sidan lensmannstida. Eigar no er Gunvor Elde frå Bergen.

Lensmann Arnoldus Lem

Han var fødd i Førde 8. februar 1847. Foreldra var lensmann Arnoldus Hess Lem og Andrea Olava Lem. Han var kontorist hjå futen i Sogn og Fjordane i åra 1865-1869, og seinare kontorist hjå sorenskrivaren i Indre Sogn. Då han kom til Bryggja i 1875, hadde han vore kontorist hjå amtmannen i Sogn og Fjordane(Nordre Bergenhus amt)eit par år.

Han var gift med Anna Elisabeth Paasche, og budde på eigedomen sin på Maurstad til han døydde i 1925. Han gjekk av som lensmann i Davik kommune i 1916. Då han slutta, møtte formannskapet opp i heimen hans, og overrekte eit gullur med kjede for lang og tru teneste.

Oldefar og lensmann

Den tidlegare lensmannsgarden har vore i slekta heilt sidan lensmannsfamilien budde der. Gunvor Elde fortel at oldeforeldra på Maurstad hadde 12 barn, og med tenestefolk og guvernante til borna, var det eit stort hushald. Det budde folk fast der til 1945, sidan har det vore fritidsbustad for slekta. Bestemora Gunvor(f. 1900) var ein dei 12 ungane til Anna Elisabeth og Arnoldus Lem. Mor til Gunvor. Annelise(f.1923)var på Maurstad kvar sommar sidan ho blei fødd i 1923, og heilt til ho døde, 90 år gamal. Ho var ekstra glad i staden, og fortalde gjerne om mange gode minne derifrå. Under krigen budde Annelise med mora og to sysken på lensmannsgarden.

Gunvor Elde overtok etter tanta Hjørdis for 15-20 år sidan. Ho er gift med Roald Breistein, og dei har dottera Annelise. Dei fortel at dei er mykje på Maurstad frå påske til oktober, og får med seg operaen på Nordfjordeid før dei stengjer av for vinteren.

Dei kjenner sterk tilknyting til huset på Maurstad, og brukar mykje tid der. Målet er å bevare mest mogleg av det som var frå lensmannstida. Inne i huset er alt stort sett som for 100 år sidan, med dei opphavelege møblane og familiebilete på veggane. Det er ikkje fritt for at dei kjenner sus frå historia, når dei ferierer i den gamle lensmannsgarden på Maurstad.

Heime i Bergen har dei sjølvsagt også eit bilete av bryggjakunstnaren Erling Solheim.