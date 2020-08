Nyhende

– Årets førsteklassingar kan ikkje handhelse på rektor første skuledag. Smittevernreglane gjev nokre avgrensingar i skulekvardagen og barnehagane. Det skal veldig mykje til før vi stenger heilt ned igjen.

– Kommunane skal så langt det går tilstreve å halde barnehage og skular ope. Vi er betre førebudd, og det skal vi dra nytte av. Vi må halde fram med det vi veit verkar. Det er slik vi held skulane opne, var blant det Guri Melby, kunnskap – og integreringsminister, sa under pressekonferansen tysdag ettermiddag.

Høie med åtvaring

Under pressekonferansen kom også helse- og omsorgsminister Bent Høie med ei åtvaring til ungdommen. Den siste tida har private festar, skulestart og fadderveker skapt utfordringar rundt om i landet.

– Smitten spreier seg no blant dei unge, og det er veldig alvorleg. Det ser ut til at unge i 20 åra har gløymt råda. Stadig fleire i denne aldersgruppa vert smitta viser statistikken. Mange vert smitta på fest med altfor mange folk og lite avstand.

– Viss smitten aukar mykje må vi stenge landet igjen. Ingen unge menneske ønskjer dette. Ingen unge menneske ønskjer å spreie viruset heller. Eg trur at du som ung ikkje trur viruset rammar deg, men det rammar deg, det og dei du bryr deg om. Ikkje ver den som spreier smitten, var blant det Høie sa.

Auke i smitten blant unge

Line Vold, avdelingsdirektør Folkehelseinstituttet, var også på plass under pressekonferansen, og kunne fortelje at skulestart er ei bekymring for FHI.

– Vi har framleis låge smittetal, men smittetala er stigande. Vi ser særleg ein auke i smitten blant unge. Vi er bekymra for festing blant unge. Unge som er smitta, kan smitte andre som er utsett utan å vite det. Vi er særleg bekymra for skulestart. Hugs avstand på minst ein meter, vask henda. Det er viktig at alle som trur dei kan vere smitta nyttar tilbodet og testar seg.

– Skulane skal starte opp på gult nivå neste veke. Det betyr at ein kan ha vanlege klassar, men avstand blant elevane. Barn vert sjeldnare sjuke, men barn kan også smitte andre, var blant det Vold sa.