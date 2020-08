Nyhende

Ein far i 40-åra frå Nordfjord må sone 30 dagar i fengsel, har Sogn og Fjordane tingrett bestemt.

Nordfjordingen fekk vite at dottera var blitt valdteken, og tok saka i eigne hender då han verken fekk tak i politiet eller barnevernet. Det resulterte i at han slo ned og trua mannen som no er tiltalt for valdtekta.