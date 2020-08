Desse har kjøpt hus i juli

Nyhende

Omsetting av eigedomar i Stad kommune

Gnr 56, bnr. 157 er overdrege for kr 2.765.000 frå Inge Kristian Holmøy til Gandhi Eiendom as (30.06.2020)

Kaivegen 11 (Gnr 46, bnr. 182) er overdrege for kr 1.700.000 frå Hamna Aktivitet og Helse as til Osvegen 8 as (01.07.2020)

Torheimsvegen 1220 (Gnr 64, bnr. 2) er overdrege for kr 200.000 frå Harald Ola Kolseth til Jan Are Liseth og Odd Kjetil Liseth (01.07.2020)

Del av Gnr 56, bnr. 24 er overdrege frå Anne-Marie Nord til Ann Vibeke Therese Nord, Hege Nord og Ole Tom Nord (01.07.2020)

Del av Gnr 56, bnr. 24 er overdrege for kr 200.000 frå Ole Tom Nord til Ann Vibeke Therese Nord og Hege Nord (01.07.2020)

Golvsengane 6 B (Gnr 44, bnr. 631, seksjon 4) er overdrege for kr 3.600.000 frå Din Bustad as til Christin Hagevik Aare (01.07.2020)

Kilura 12 (Gnr 44, bnr. 286) er overdrege for kr 4.600.000 frå Asbjørn Løvold til Sean Nikolai Haldane og Kristine Hansen (03.07.2020)

Midthjell 15 (Gnr 103, bnr. 1) er overdrege frå Kristen-Einar Midthjell til Emma-Lill Lågeide Midthjell Solibakke (03.07.2020)

Brekkevegen 233 (Gnr 23, bnr. 9) er overdrege for kr 1.451.036 frå Bjarne Ove Smørdal til Reidun Smørdal Hjelle (08.07.2020) Overdraginga omfattar også Bjørhovdevegen 105 (Gnr 23, bnr. 11), Gnr 23, bnr. 13, Gnr 23, bnr. 29, Bjørhovdevegen 109 (Gnr 23, bnr. 34) og Nordfjordvegen 5146 (Gnr 23, bnr. 43)

Torheimsvegen 67 (Gnr 12, bnr. 1) er overdrege for kr 2.874.516 frå Kjell Magne Åshamar til Nikolai Åshamar (08.07.2020)

Myrold 43 A (Gnr 83, bnr. 75, seksjon 1) er overdrege for kr 2.500.000 frå Stårheim Bilverksted as til Hans Ivar Piel (10.07.2020)

Golvsengane 6 A (Gnr 44, bnr. 631, seksjon 3) er overdrege for kr 3.695.000 frå Din Bustad as til Jonfinn Hole og Berit Sæterlid (13.07.2020)

Remmedalsvegen 2 (Gnr 84, bnr. 10) er overdrege for kr 2.375.000 frå Adam Piotr Menartowicz og Ilona Menartowicz til Aud Marie Åsen (14.07.2020)

Postvegen 1 H (Gnr 45, bnr. 18, seksjon 20) er overdrege for kr 2.950.000 frå Pål-Anders Rindal og Kine Vereide til Knut Arild Vollseth (15.07.2020)

Holmevegen 6 (Gnr 156, bnr. 8) er overdrege for kr 2.250.000 frå Kari Laila Aksnes og Ove Steinar Aksnes til Hanna Aksnes Berntsen og Pål Andreas Berntsen (16.07.2020)

Gnr 147, bnr. 5 er overdrege frå Odd Jarle Ladehaug til Synnøve Balevik, Eva Synnøve Brænde, Olaug Haugen, Ole Henden Mathisen, Eldfrid Nesdal og Marit Johanna Henden Nilsen (16.07.2020) Overdraginga omfattar også Gnr 149, bnr. 3

Gnr 147, bnr. 5 er overdrege for kr 180.000 frå Synnøve Balevik, Eva Synnøve Brænde, Olaug Haugen, Ole Henden Mathisen, Eldfrid Nesdal og Marit Johanna Henden Nilsen til Unn Henden og Gunnar Arne Næss (16.07.2020)

Gnr 149, bnr. 3 er overdrege frå Synnøve Balevik, Eva Synnøve Brænde, Olaug Haugen, Ole Henden Mathisen, Eldfrid Nesdal og Marit Johanna Henden Nilsen til Brit Elin Ladehaug (16.07.2020)

Fjellvegen 67 (Gnr 43, bnr. 183) er overdrege frå Ola Andreas Nord til Tarald Nord Kjøs (16.07.2020)

Golvsengane 29 (Gnr 44, bnr. 603, seksjon 23) er overdrege for kr 4.027.711 frå Opal Utbygging as til Ole-Kristian Hanebrekke og Ingrid Hjelmeland (17.07.2020)

Del av Slalåmvegen 21 (Gnr 26, bnr. 14, seksjon 2) er overdrege for kr 1.400.000 frå Per Ola Lervik til Endre Rutledal og Evy Andal Svarstad (17.07.2020)

Skogavegen 15 (Gnr 256, bnr. 250) er overdrege frå Randi Dorthe Kvernevik Sæbø til Dina Sissel Vengen Hansen, Hildegunn Cecilie Vengen, Johanne Marie Vengen, Jostein Vengen, Randi Johanne Vengen, Sigurd Vengen og Øystein Arild Vengen (17.07.2020)

Del av Skogavegen 15 (Gnr 256, bnr. 250) er overdrege frå Dina Sissel Vengen Hansen, Hildegunn Cecilie Vengen, Jostein Vengen, Randi Johanne Vengen, Sigurd Vengen og Øystein Arild Vengen til Johanne Marie Vengen (17.07.2020)

Gnr 118, bnr. 4 er overdrege for kr 2.800.000 frå Odd Hilmar Kjøllesdal til Helene Innvær Gilleshammer og Inge Gilleshammer (17.07.2020)

Salet omfattar også Homborstad 4 (Gnr 118, bnr. 9)

Gnr 118, bnr. 97 er overdrege for kr 250.000 frå Øystein Leite til Helene Innvær Gilleshammer og Inge Gilleshammer (17.07.2020)

Alleen 34 (Gnr 46, bnr. 35) er overdrege for kr 3.125.000 frå Olav Magne Torheim til Stad kommune (21.07.2020)

Del av Øyanevegen 22 (Gnr 46, bnr. 119) er overdrege for kr 1.200.000 til Eivind Per Alsaker og Ann-Merete Risøy (21.07.2020)

Gnr 4, bnr. 4 er overdrege frå Ola Andreas Nord til Tone Nord (22.07.2020)

Urene 3 (Gnr 44, bnr. 390) er overdrege for kr 2.170.000 frå Linn Therese Belseth Heldal og Tor Olav Heldal til Mats Engeland (24.07.2020)

Golvsengane 27 (Gnr 44, bnr. 603, seksjon 24) er overdrege for kr 3.997.725 frå Opal Utbygging as til Hanna Tryggestad Koi og Henrik Tryggestad Koi (23.07.2020)

Lotevegen 737 (Gnr 140, bnr. 6) er overdrege frå Einar Lote til Bård Kjetil Aske, Kjell Aske og Lidveig Aske (27.07.2020)

Lotevegen 737 (Gnr 140, bnr. 6) er overdrege for kr 2.500.000 frå Bård Kjetil Aske, Kjell Aske og Lidveig Aske til Geir Aage Midnes (27.07.2020)

Holten 1 A (Gnr 44, bnr. 432, seksjon 1) er overdrege for kr 2.230.000 frå Ellen Kristin Sætre til Ingar Hjelle (27.07.2020)

Skulevegen 29 (Gnr 44, bnr. 123) er overdrege for kr 3.600.000 frå Anders Nordbø til Szymon Franciszek Kac og Helene Sørland (29.07.2020)