Ein annleis kvardag

Kvardagane blir ikkje heilt som før. Ikkje på ei god stunda endå, seier helseministeren.

Faren er ikkje over, sjølv om mange lever som om koronapandemien ikkje har eksistert.

Dei siste vekene er ei kraftig påminning om at vi ikkje kan ta ferie frå koronaviruset. Etter ein bryllaupsfest i Moss, fleire private festar med ungdommar i Oslo og ikkje minst smitteskandalen med Hurtigruten, minner det oss om at vi framleis må passe på.

Om det var ein tabbe å opne grensene i midten av juli veit vi ikkje. Det er lett å vere etterpåklok, men styresmaktene gjekk ut og åtvara oss mot å reise til utlandet, sjølv om grensene var opna. Vi blei oppfordra til å ta Norgesferie.

Det er den enkelte sitt ansvar. Å reise til utlandet var strengt tatt ikkje naudsynt denne sommaren som på alle måtar er annleis. Og då smittetala auka i Spania, fekk dei norske turistane fart på seg for å kome heim. Det vart eit kappløp med tida for å sleppe å sitte i karantene – sjølv om ein hadde vore i utlandet. Latterleg – alle burde ha sitte i karantene, ikkje gå til frisør eller butikk så snart ein kjem heim, og dermed vere ein risiko for andre.

Men kvifor har ein denne trongen til å utfordre både seg sjølv og folk rundt seg? Kvifor må ein på død og liv reise til utlandet?

Og når styresmaktene opna grensa til nokre av områda i Sverige, så er det underleg å registrere alle dei som vel å harryhandle. Dei har tenkt seg nøye om, og funne ut at det viktigaste var å sikre seg billegare bacon og alkohol, enn å halde fram med dugnaden vi alle har jobba intenst med sidan midten av mars.

No opplever ein at smittespreiinga aukar for første gang sidan mars, sjølv om smitten framleis er låg hos nordmenn.

Korleis vi er i dagleglivet har stor betydning for vidare smittespreiing.

Om alle gjer sitt – ved å la vere å gjere litt, så vil alle tene på det.