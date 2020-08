Vassarbeid i vatnet

Nyhende

Heggjabygda skal få kommunal vassforsyning frå Hornindalsvatet. Ein er no i gang med å legge leidning over vatnet frå reinseanlegget på Nor, den går først innover og med ilandføring på Flatene ved Åstebakkane. I samband med arbeidet vil vassleidningen bli liggande på overflata i starten og vil såleis kunne vere til hinder for båttrafikken på vatnet.