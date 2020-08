Kommunen skal føre tilsyn med om drifta er smittevernfagleg forsvarleg

– Kontakt gjerne kommunen

– Vi er glade for at folk har fokus på smitteverntiltak, og ser gjerne at ein kontaktar kommunen om ein ser døme på at smitteverntiltaka ved enkeltverksemder ikkje er som dei bør vere. Kommunen vil då følgje opp med rettleiing overfor verksemda og eventuelle ytterlegare tiltak om det vert nødvendig, seier kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld.