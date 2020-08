Stor auke i bubilskadar

Nyhende

- Vi rekna med fleire skademeldingar i sommar, når mange skulle ha Norgesferie, og det har slått til, seier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige i ei pressemelding.

Han påpeikar at det alltid er mange bubilar og campingvogner på vegane om sommaren, men i år er det uvanleg mange norske sjåførar. Dermed går skademeldingane til norske forsikringsselskap.

- Dei vanlegaste årsakene til uhell er at ein feilbedømmer bubilen eller campingvogna sin svingradius, høgde eller bredde, og enten kjem borti noko, eller at ein treff møtande køyretøy på smale vegar. Mange har nok overvurdert eigne ferdigheiter i eit køyretøy ein gjerne drar på tur med for første gang, seier Rysstad.