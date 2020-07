Urovekkande mange MC-ulykker i sommar

Nyhende

Totalt ni personar mista livet i trafikken i juli.



Ein person omkom i fylka Møre og Romsdal og Nordland. I Oslo og Viken var det 2 dødsfall i juli-trafikken. Innlandet toppar statistikken med 3 omkomne.

4 kvinner og 5 menn mista livet.

Urovekkande MC-tal

11 av totalt 18 omkomne i sommarmånadane juni og juli var MC-førarar.

Av dei 11 motorsyklistane omkom 7 i utforkøyringsulykker. To av ulykkene var møteulykker; i begge tilfella skuldast ulykka at motorsykkelen gjennomførte ei forbikøyring.

Gjennomsnittsalderen blant dei omkomne er relativt høg: 9 av dei 11 omkomne på motorsykkel var aldersgruppa 40-59 år.

— Dette er svært urovekkande tal, seier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerheit i Statens vegvesen.

Vegvesenet si ulykkesanalysegruppe skal analysera alle ulykkene, for å kartlegga årsaker og eventuelle samanhengar.

— Det er for tidleg å seia noko om kva denne auken skuldast, eller om det me ser er ein trend, seier Ranes, som understrekar kor viktig det er for Vegvesenet å halda på det gode samarbeidet med motorsyklistane sine interesseorganisasjonar.

Inga korona-endring

Så langt i år ligg talet på omkomne i trafikken litt over fjoråret.

— Det synest ikkje å vera noko endring som kan tilskrivast korona-viruset, seier Ranes.

I andre europeiske land har talet på omkomne i trafikken gått til dels kraftig ned i 2020, som resultat av korona-pandemien. Dei norske tala liknar derimot nabolanda Sverige og Danmark, der ein også har registrert lite eller inga endring samanlikna med 2019.









Tal omkomne på norske vegar ved utgangen av juli:

*NB: Førebels tal i 2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 93 62 84 55 55 56 60









Tal omkomne fordelt på fylke

Fylke 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* Endring Viken 28 13 17 7 8 13 15 2 Oslo 2 3 3 2 2 1 4 3 Innlandet 6 8 10 7 5 7 8 1 Vestfold og Telemark 10 6 7 5 4 6 11 5 Agder 4 8 5 2 6 6 2 -4 Rogaland 6 4 10 6 7 0 2 2 Vestland 10 4 9 11 9 5 4 -1 Møre og Romsdal 5 2 2 1 5 6 3 -3 Trøndelag 15 4 9 8 2 2 3 1 Nordland 4 5 2 3 5 8 5 -3 Troms og Finnmark 3 5 10 3 2 2 3 1 Heile landet 93 62 84 55 55 56 60







Tal omkomne fordelt på uhellstype

Uhellstype 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Endring Møteulykker 35 15 31 20 26 17 22 5 Utforkøyring 32 17 32 15 18 20 26 6 Kryssulykke 11 9 4 3 2 3 3 - Påkøyring bakfrå 3 7 2 4 4 4 1 -3 Fotgjengarulykke 12 8 7 8 4 7 5 -2 Anna 0 6 8 5 1 5 3 -2 SUM 93 62 84 55 55 56 60







Tal omkomne fordelt på eining

Eining 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Endring Fotgjengar 10 7 7 8 3 7 6 -1 Sykkel 4 3 6 6 4 4 4 - Moped 0 0 1 1 2 0 0 - MC 16 16 13 11 8 11 15 4 Personbil 46 31 42 25 31 24 28 4 Tungbil 3 3 6 3 5 8 5 -3 Buss 7 0 1 0 0 1 1 - Anna 7 2 8 1 2 1 1 -1 SUM 93 62 84 55 55 56 60







Tal omkomne fordelt på alder

Alder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Endring 0-15 5 2 0 1 1 0 1 1 16-24 12 13 18 8 12 8 10 2 25-44 20 17 19 11 14 15 14 -1 45-64 27 15 30 19 14 17 23 6 65+ 29 15 17 16 14 16 12 -4 SUM 93 62 84 55 55 56 60 4