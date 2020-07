Høie: – Opning for lokale tiltak mot smittespreiing

Nyhende

NPK: Helseminister Bent Høie seier det er opning for at lokale styresmakter vedtek eigne smitteverntiltak, som arbeidsnekt for helsepersonell som har vore i utlandet.

Fleire kommunar har vedteke lokale tiltak den siste tida for å verne dei mest sårbare. Helsepersonell som har vore i utlandet på eige initiativ, har fått helsenekt, og pårørande som har handla i Sverige, har fått «karantenetid» før dei får besøkje aldersheimen.

I mars vart det usemje mellom regjeringa og kommunar, særleg i Nord-Noreg, som hadde vedteke eigne innreisereglar.

– Det er ulike situasjonar i ulike lokalsamfunn. I den nasjonale beredskapsplanen er det lagt til grunn at ein kan ha lokale tiltak, men dei må vere forholdsmessige. Det var noko av det som var diskusjonen i mars, seier Bent Høie på pressekonferansen på fredag.

(©NPK)