Nordfjord hotell

Betydeleg nedgang, men ikkje så ille som frykta

– Det tok av i slutten av juni då det var så fint vêr. Då strøymde folk til, og det var fullt både her og på Bryggen. Dagleg leiar på Nordfjord hotell Tomas Perers er alt i alt godt nøgd med sommaren, trass i at det er tomt for utanlandske bussturistar, som eit vanleg år utgjer den største gruppa av sommargjestar.