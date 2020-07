Kommunesamarbeid om smittevern

Nyhende

Av omsyn til smittevern og ressursbruk ynskjer kommunane, som høyrer til Helse Førde sin region, løysingar i fellesskap. Dette for å handtere utskrivingsklare, og framleis smitteførande Covid-19 pasientar frå sjukehus, for å ha eit tilbod til dei som ikkje skal leggast inn i sjukehus, men treng utvida pleie og for å legge føringar for samarbeid ved lokalt utbrot i institusjon. Tilbodet skal sikre heildøgns omsorg, pleie og medisinsk behandling til gjeldande pasientar.