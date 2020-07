Har fått pålegg frå Mattilsynet

Vassverkseigar må ha tilrettelagt for raskt å kunne etablere alternativ vassforsyning

Mattilsynet skriv mellom anna at det vert forventa at leveringstryggleiken for fast busetnad og samfunnskritiske abonnentar skal takast i vare 365 dagar i året. Samla alternativ kapasitet (reservevassforsyning og naudvassforsyning) skal kunne dekke tapt leveringskapasitet ved svikt i ordinær vassforsyning.