Per Olaf Lundteigen (Sp)

─ Opphev samordningsfella nå!

Senterpartiet er svært takknemlige for engasjementet fra Pensjonistforbundet og aksjonsgruppa for å motvirke tap av offentlig tjenestepensjon. Sammen må vi klare å skape flertall i Stortinget for å få bort samordningsfella nå!