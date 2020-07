Nyhende

Det var klokka 18.56 laurdag ettermiddag politiet fekk melding om ei trafikkulukke på fylkesvegen ved Dalsbøvatnet på Stadlandet. To bilar har vore involverte i ulukka. Politiet melder på twitter at det er to personar involvert, og at personane framstår som oppegåande. Samstundes vert det medlt om store materielle skadar på køyretøya.