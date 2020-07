Mistanke om promille

Nyhende

Det var klokka 18.56 laurdag ettermiddag politiet fekk melding om ei trafikkulukke på fylkesvegen ved Dalsbøvatnet på Stadlandet. To bilar var vore involverte i ulukka. Politiet melde på twitter at det var to personar involvert i ulukka, og at personane framstod som oppegåande. Samstundes vert det medlt om store materielle skadar på køyretøya. No melder poltiet at førarkortet til ein av bilførarane er beslaglagt på grunn av mistanke om rus. Den aktuelle føraren er køyrd til sjukehus for blodprøve.