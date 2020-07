Sætreslått på Hjelle

Nyhende

– Hjellegardane slo setra heilt fram til ein gong på 1960-talet. Arealet som vart slått, og som var ein viktig fôrressurs som vinterfôr til dyra på dei 19 gardane på Hjelle, var på 30 dekar. I dag er det andre driftsformer i landbruket, og slåtten på Hjellesætra blir ikkje lenger gjort for å skaffe vinterfôr, men for å halde det unike kulturlandskapet på setra i hevd, seier Knut Tore Nes Hjelle som er primus motor i det som har blitt ein sosial setting for dei 19 grunneigarane.