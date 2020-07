Nyhende

– Annleisåret 2020 held fram med å setje rekordar, men i denne samanhengen er det med positivt forteikn. No kan over 100.000 glede seg over å skulle ta steget inn i studielivet, kanskje for aller første gong. Det er godt nytt, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).