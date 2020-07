– Vi har ikkje kapasitet

Vi er veldig glade for at vi i det heile kan halde ope i juli.

Nyhende

I juli har BUA Selje ope kvardagar frå 08:00-15:30, medan BUA Eid berre har ope måndag ar og torsdagar frå 14:00-17:00. Ifølgje Astrid Grete Torheim, ansvarleg for BUA Eid, har det ikkje vore mogleg for BUA Eid å halde ope meir enn to dagar i veka.