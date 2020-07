Teljingar stadfestar auka trafikk i sommar

Nyhende

Statens vegvesen har eit stort tal teljepunkt for trafikk over heile landet. Her blir trafikken registrert kontinuerleg, og desse trafikkdata blir fortløpande gjort tilgjengelege på Vegvesenets nettsider, www.vegvesen.no, med ei forseinking på cirka tre timar.

Mange har nok inntrykk av at det er ekstra stor trafikk på vegane denne sommaren, og Vegvesenet sine trafikktal frå utvalde teljepunkt viser at dei har rett: Mange stedar er det ein markert auke i trafikken i forhold til i fjor.





Veg/Stad Tal køyretøy veke 29 i 2020 Ending % frå veke 29 i 2019 E18 Lillesand 147.073 + 9% E16 Filefjell 14.602 14.602 Rv. 13 Hovland ved Sørfjorden 23.866 +10 % E6 Vingrom ved Lillehammer 121.591 + 11% E6 Grønnbakken på Dovrefjell 46.756 + 20% E6 Sørelva på Saltfjellet 31.369 + 36% E10 Vestvågøy i Lofoten 49.395 + 9% E69 Skarsvågkrysset ved Nordkapp 6.117 - 36% E6 Svinesund 41.384 - 76%

Ttalabellen viser talet på køyretøy på utvalde strekningar i Norge i veke 29 i år, samanlikna med veke 29 i 2019. Kjelde Statens vegvesen.

Store endringar

- Trafikktala viser til dels store endringar frå sommaren i fjor, konstaterer Per Morten Lund, direktør for Transport og samfunn i Statens vegvesen.

– Det er all grunn til å tru at det er eit resultat av koronasituasjonen og dei mange oppmodingane til nordmenn om å feriere i eige land dette året. Samtidig har det inntil nyleg ikkje vore mogeleg for utanlandske turistar å komme hit. Auken i trafikken over Saltfjellet er svært stor. Det er tydeleg at det er spesielt mange som reiser til og frå Nord-Norge.

Han synes derfor det er interessant at trafikken til Nordkapp ser ut til å være monaleg mindre i år enn i fjor.

- Ein nedgang på 36 prosent er overraskande mykje. Det kan tyde på at dei utanlandske turistane er meir opptatt av å oppleve Nordkapp enn det dei norske turistane er.

Ikkje stress

Lund seier at det ikkje er uventa at det blir kø når trafikken aukar. Han ber trafikantane om å unngå å stresse, sjølv om trafikken går tregare enn den vanlegvis gjer.

- Vi veit at når trafikken aukar så aukar også ulykkesrisikoen. Ta det med ro på vegen, vi vil at alle skal kome trygt fram, og heile heim. Hald køen, hald avstand og hald fartsgrensa. Ta gjerne ein avstikkar på ein interessant sideveg. Og stopp og sov når det trengs, oppmodar Per Morten Lund.