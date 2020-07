Planar om ny sjøkabel i Kjødepollen

Nyhende

For levering av høghastigheitssamband til bedrifts- og privatmarknaden (FTTH) skal Telenor Norge AS bygge nytt fibernett i delar av Stad kommune. SeaworksKabel AS er utførande entreprenør for sjøkablar og har på vegner av oppdragsgjevar søkt Kystverket om løyve til å legge ut ein sjøkabel i Kjødspollen.

Når kabelen er lagt, vil den ligge på sjøbotnen, og ein reknar med at det er liten risiko for at det skal oppståkonflikt mellom kabel og fiskereiskap.

Frå Einerhaugneset går det i dag to sjøkablar, som begge dreiar nord og følgjer vestsida av Kjødspollen. Den nye sjøkabelen vil også gå ut frå Einerhaugneset og den vil ligge i tilnærma same trase som

eksisterande kablar på den første delen av strekninga. Der kabelen skil lag med eksisterande trasear går den vidare over Kjødspollen mot ei planlagt ilandføring ved Skorge på austsida av fjorden.