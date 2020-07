Kor farleg er det?

Nyhende

Idrett er viktig av mange grunnar. At aktivitet er bra for helsa veit vi mykje om. Difor er det viktig at vi så snart som mogleg kan opne opp for alle typar idrett. I førre veke hadde Nordfjord besøk av statsråden som har kultur og idrett som sitt ansvarsområde. Også kulturminister Abid Raja (V) gav klart uttrykk for at han hadde ei inderleg ønskje om at vi snart kan opne opp for dei aller fleste aktivitetar på idrettsbanen. Opning for Fotball har stått sentralt dei siste vekene – både lokalt, regionalt og nasjonalt. For mange er det vanskeleg å forstå, og kanskje motivere seg, når ein opnar opp for at nordmenn kan reise til område i Europa som har langt meir covid-19-smitte i befolkninga enn det vi har i vårt land. Samstundes med at det vart opna for at nordmenn kunne besøkje varmare delar av Europa, vart det opna for at europearar kunne besøkje oss. Dette er sjølvsagt særs vel imøtesett av reiselivet, som har vore hardt råka av eit stengt Norge.

Mange, både idrettsleiarar og idrettsutøvarar på ulike nivå har problem med å forstå logikken i at ein vi opnar for å reise utanlands, samstundes som fotballspelarar over 19 år ikkje kan reise til Stryn, Måløy eller Gloppen for å spele ein seriekamp i fotball. For dei aller fleste ville det vere meir logisk å gjere opninga i motsett rekkefølgje. At først så kunne vi reise til nabobygdene våre, som stort sett har vore frie for koronasmitte, for så og opne opp for både utanlandsreiser og inviterer tyskarar, nederlendarar og folk frå dei fleste europeiske land til vårt bord. Men slik er det altså ikkje.

Logikken er at dette ført og fremst handlar om pengar. Inntekter til næringslivet vårt, sikring av arbeidsplassar som etter kvart har blitt svært så utrygge og utsette. Vi forstår veldig godt at reiseliv, som er ei stor næring på Vestlandet, er viktigare enn fotballkampar i 4. og 5. divisjon. Det vi har problem med å forstå er at denne type aktivitet skal vere meir risikofylt enn alt det andre. Det trur vi også at statsråden som har ansvar for kultur og idrett har.