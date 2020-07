Nyhende

– Tine Fotballskule er eit tilbod for barn frå 2. til 7. klasse, som vi arrangerer årleg. I år blir fotballskulen arrangert veka før skulane startar i august. Tine Fotballskule går over tre dagar, frå måndag til onsdag. I år kjem vi til å bruke dei tre banene vi har, Eid Stadion, Eid Idrettspark og kunstgrasbana bak Valhall. I år blir det litt spesielt, i og med at vi har smittevernomsyn å ta omsyn til. Det betyr at vi deler deltakarane inn i faste grupper – jenter og gutar. Slik situasjonen er no, så vil vi nok kunne ta inn 150 deltakarar, og fotballskulen er open for alle som har lyst til å vere med. Vi har allereie fått ein del påmeldingar, men det er endå plass til mange fleire, seier Jannicke Hagen Henden, dagleg leiar i Eid IL Fotball.

Jannicke Hagen Henden, dagleg leiar i Eid fotball: – Det har gått over all forventning – No har vi eit stort ønskje om at også seniorfotballen skal få trene og spele som normalt igjen. Resten av samfunnet funnet er opna, og då bør også dei over 20 år kunne få spele fotball igjen.