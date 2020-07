Nyhende

Løysinga for Rotevatn kan bli å stille som listekandidat for Oslo Venstre. I 2017 mista Rotevatn eit utjamningsmandat for Sogn og Fjordane til KrF. Sjansane er dermed store for at Rotevatn ikkje får stortingsplass dersom han stiller for heimfylket.