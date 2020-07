Nyhende

Tre bilar, alle danske, med totalt 16 -17 passasjerar var innblanda i trafikkuhellet. Politiet opplyser på twitter at alle dei involverte er vakne og med medvit. Køyretøya køyrde i same retning. Det vert opplyst at tunnelen er stengd, men at det vert jobba med å opne eitt køyrefelt. Redningsbil skal også vere på veg.